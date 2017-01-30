10-летний омич ударил отца ножом во время ссоры
Происшествия  •  30 января 2017, 12:52  •  печать

10-летний омич ударил отца ножом во время ссоры

Автор: Вероника Делор

В Омске школьник пробил отцу лёгкое.

Вчера, 29 января, около 18:30 в ГБ-1 был доставлен 40-летний мужчина с колото-резаной раной грудной клетки. Также у омича было повреждено лёгкое. Врачи сделали ему экстренную операцию, а также сообщили в правоохранительные органы о криминальном характере травмы.

Как сообщает Oм1, 10-летний школьник ударил отца в грудь ножом. В Следственном комитете информацию подтвердили: как оказалось, между отцом и сыном произошла ссора.

В настоящее время следствие проводит проверку.

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r Теги  •  #ножевое ранение #СУ СКР #школьник

Комментарии

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Лилия Гончаренко  •  30 января 2017, 12:56

История, конечно страшная, но как говорится "яблоко от яблони не далеко падает", обычно дети с подобной агрессией растут, когда родители к ним жестоко относятся и избивают.

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