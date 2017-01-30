10-летний омич ударил отца ножом во время ссоры

Вчера, 29 января, около 18:30 в ГБ-1 был доставлен 40-летний мужчина с колото-резаной раной грудной клетки. Также у омича было повреждено лёгкое. Врачи сделали ему экстренную операцию, а также сообщили в правоохранительные органы о криминальном характере травмы.

Как сообщает Oм1, 10-летний школьник ударил отца в грудь ножом. В Следственном комитете информацию подтвердили: как оказалось, между отцом и сыном произошла ссора.

В настоящее время следствие проводит проверку.