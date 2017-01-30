Двое омичей, чтобы выпить, ограбили пенсионерку
Происшествия  •  30 января 2017, 08:32, последнее обновление 30 января 2017, 09:48  •  печать

Двое омичей, чтобы выпить, ограбили пенсионерку

Автор: Василий Епанчинцев

В Кировском округе Омска ограбили пожилую женщину.

За помощью к полицейским обратилась 58-летняя жительница Кировского округа, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Вечером двое неизвестных похитили у неё продукты, сотовый телефон, книги. Двое мужчин выхватили у пенсионерки сумки, когда та возвращалась домой.

По названным приметам был задержан ранее судимый 41-летний житель Кировского округа. Он рассказал, что ограбить женщину ему предложил незнакомый собутыльник. Мужчины как раз искали деньги на выпивку.

Полицейскими продолжается работа по розыску второго подозреваемого. Его приметы: на вид 35-40 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения. Был одет в чёрную куртку, тёмные штаны.

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r Теги  •  #ограбление #пенсионерка

Комментарии

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Юрий Александрович  •  30 января 2017, 10:22

Стыдно становится за такие деяния наших горожан, спились и опустились до такого, нашли кого грабить, на пару пенсионерку

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Леонид Портнов  •  30 января 2017, 09:02

Зверье, что еще сказать. Такие, за выпивку и убить могут. Садить, и не выпускать.

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