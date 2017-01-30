Двое омичей, чтобы выпить, ограбили пенсионерку

За помощью к полицейским обратилась 58-летняя жительница Кировского округа, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Вечером двое неизвестных похитили у неё продукты, сотовый телефон, книги. Двое мужчин выхватили у пенсионерки сумки, когда та возвращалась домой.

По названным приметам был задержан ранее судимый 41-летний житель Кировского округа. Он рассказал, что ограбить женщину ему предложил незнакомый собутыльник. Мужчины как раз искали деньги на выпивку.

Полицейскими продолжается работа по розыску второго подозреваемого. Его приметы: на вид 35-40 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения. Был одет в чёрную куртку, тёмные штаны.