Появились подробности тройного ДТП в центре Омска
Происшествия  •  29 января 2017, 14:04, последнее обновление 29 января 2017, 14:08  •  печать

Появились подробности тройного ДТП в центре Омска

Автор: Варвара Козловская

Накануне в центре Омска произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей.

28 января около 14:00 часов в дежурную часть Госавтоиспекции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице 10 лет Октября.

Предварительно установлено, что 40-летняя женщина - водитель автомобиля Ford Lancer, двигаясь по улице Шебалдина со стороны улицы Лермонтова в направлении улицы Звездова, на регулируемом перекрёстке с улицей 10 лет Октября допустила столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser 200 под управлением 46-летнего мужчины. После этого автомобиль Toyota столкнулся со следовавшим в попутном направлении автомобилем Toyota Vitz, за рулём которого находился 22-летний молодой человек.

В результате ДТП водитель автомобиля Ford и его пассажир, а также пассажир Toyota Land Cruiser 200 обратились за медицинской помощью.

Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Омской области, признаков опьянения у водителей не обнаружено. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

Житель Кормиловского района катался пьяным по Омску

За сутки в Омской области задержали 16 пьяных водителей

r Теги  •  #видео #ДТП #Подробности #улица 10 лет Октября #УМВД

Комментарии

Добавить свой
Владимир Семенов  •  29 января 2017, 14:07

Подобные происшествия будут обыденностью, пока участники движения не станут более ответственны на дороге.

Ответить
Последние новости
Бывший председатель Куйбышевского райсуда Омска может уехать в Ханты-Мансийск  •  сегодня, 17:05
Вслед за школами и детскими садами карантин введен в омских колониях  •  сегодня, 16:11  •   1
Омский музыкальный театр отмечает юбилей  •  сегодня, 13:02  •   3
За сутки в Омской области задержали 16 пьяных водителей  •  сегодня, 10:28  •   3
Возить детей можно будет только в автокреслах. Госавтоинспекторы - за, а вот родители - против  •  сегодня, 09:43  •   3  •  
В сезон отпусков откроется прямой авиарейс из Омска в Сочи  •  вчера, 17:07  •   3
Еще новости
Росювелирторг 240х400
Иети шоу 240х400
Вавилон