Появились подробности тройного ДТП в центре Омска

28 января около 14:00 часов в дежурную часть Госавтоиспекции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице 10 лет Октября.

Предварительно установлено, что 40-летняя женщина - водитель автомобиля Ford Lancer, двигаясь по улице Шебалдина со стороны улицы Лермонтова в направлении улицы Звездова, на регулируемом перекрёстке с улицей 10 лет Октября допустила столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser 200 под управлением 46-летнего мужчины. После этого автомобиль Toyota столкнулся со следовавшим в попутном направлении автомобилем Toyota Vitz, за рулём которого находился 22-летний молодой человек.

В результате ДТП водитель автомобиля Ford и его пассажир, а также пассажир Toyota Land Cruiser 200 обратились за медицинской помощью.

Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Омской области, признаков опьянения у водителей не обнаружено. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.