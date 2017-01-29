Под Омском пожарные пять часов тушили частный дом

В субботу, 28 января, в Любинском районе произошло возгорание в четырёхквартирном доме жилого типа.

Как сообщили в ГУ МЧС по Омской области, на место происшествия выезжали три единицы специальной техники и девять человек личного состава. Локализовать огонь удалось спустя час, а полная ликвидация пожара была объявлена через 5 часов после прибытия спасателей.

Как уточняет "Вечерний Омск" со ссылкой на Любинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Омской области, в одной из квартир было обнаружено тело 50-летнего мужчины.

Причина возгорания устанавливается, по факту гибели человека Следственным комитетом назначена отдельная проверка.