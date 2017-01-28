В Омске мужчина ограбил девушку своего знакомого
Происшествия  •  28 января 2017, 14:14, последнее обновление 28 января 2017, 14:22  •  печать

В Омске мужчина ограбил девушку своего знакомого

Автор: Вероника Делор

35-летний омич в подъезде вырвал из рук женщины деньги и мобильный телефон. 

В полицию обратилась 35-летняя омичка, которая сообщила, что в подъезде дома на улице 4-й Любинской у нее похитили сотовый телефон и 2 тыс. рублей.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и выяснили, что женщина утром вышла из квартиры знакомого. Когда на лестничной площадке она перекладывала мобильный телефон и деньги из кармана в сумочку, к ней подбежал неизвестный и выхватил вещи.

Женщина вернулась в квартиру и описала нападавшего, по приметам которого её знакомый узнал своего приятеля: тот должен был прийти утром за водительским удостоверением. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту жительства на улице Комкова и доставили в полицию.

На допросе выяснилось, что 35-летний рецидивист успел потратить похищенные деньги, а сотовый телефон выбросил. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж". Мужчине грозит до 4 лет тюрьмы.

Омич украл в больнице планшет и сбежал через окно по простыням

В Омской области сосед забрался в дом к женщине и украл у неё печку

r Теги  •  #грабеж #деньги #мобильный телефон #уголовное дело

Комментарии

Добавить свой
Виктор Вайз  •  28 января 2017, 14:34

Таких приятелей лучше не иметь, а если иметь - то именно "отыметь по самые помидоры")) - это же каким надо быть дебилом и тварью, чтобы грабить своих знакомый и друзей!

Ответить
Последние новости
Владельцам каких дорогостоящих иномарок следует опасаться автоворов?  •  сегодня, 10:15  •   2
"Авангард" разгромно проиграл "Нефтехимику"  •  сегодня, 00:26  •   5
Омская скорая помощь получила УАЗы для плохих дорог  •  вчера, 17:16  •   4
В омском парке сфотографировали длиннохвостую неясыть  •  вчера, 16:29  •   1
На птицефабрике "Сибирская" продолжают выявлять нарушения  •  вчера, 16:20
Омичу по звонку расчистили проезд во двор  •  вчера, 16:15
Еще новости
Росювелирторг 240х400
Иети шоу 240х400
Вавилон