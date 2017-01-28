В Омске мужчина ограбил девушку своего знакомого

В полицию обратилась 35-летняя омичка, которая сообщила, что в подъезде дома на улице 4-й Любинской у нее похитили сотовый телефон и 2 тыс. рублей.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и выяснили, что женщина утром вышла из квартиры знакомого. Когда на лестничной площадке она перекладывала мобильный телефон и деньги из кармана в сумочку, к ней подбежал неизвестный и выхватил вещи.

Женщина вернулась в квартиру и описала нападавшего, по приметам которого её знакомый узнал своего приятеля: тот должен был прийти утром за водительским удостоверением. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту жительства на улице Комкова и доставили в полицию.

На допросе выяснилось, что 35-летний рецидивист успел потратить похищенные деньги, а сотовый телефон выбросил. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж". Мужчине грозит до 4 лет тюрьмы.