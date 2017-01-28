В Омской области сосед забрался в дом к женщине и украл у неё печку

Накануне в Муромцевском районе в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что к ней в дом ворвались и похитили печную металлическую плиту и две печных двери. Сумма ущерба составила 2500 рублей.

Оперативники задержали в качестве подозреваемого 33-летнего неработающего односельчанина. Как оказалось, он проник в дом к омичке, взломав входную дверь, а похищенное имущество сдал в пункт приёма. С кражи мужчина сумел выручить 120 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Полицейские изъяли и вернули владелице детали от печки.