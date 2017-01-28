В Омской области сосед забрался в дом к женщине и украл у неё печку
Происшествия  •  28 января 2017, 10:48, последнее обновление 28 января 2017, 10:53  •  печать

В Омской области сосед забрался в дом к женщине и украл у неё печку

Автор: Вероника Делор

33-летний мужчина выручил 120 рублей за похищенные вещи.

Накануне в Муромцевском районе в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что к ней в дом ворвались и похитили печную металлическую плиту и две печных двери. Сумма ущерба составила 2500 рублей.

Оперативники задержали в качестве подозреваемого 33-летнего неработающего односельчанина. Как оказалось, он проник в дом к омичке, взломав входную дверь, а похищенное имущество сдал в пункт приёма. С кражи мужчина сумел выручить 120 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Полицейские изъяли и вернули владелице детали от печки.

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r Теги  •  #квартирная кража #уголовное дело

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