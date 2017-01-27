Омский мошенник продал через соцсеть несуществующую одежду на 45 тысяч рублей

В Омске завершилось расследование уголовного дела в отношении 20-летнего омича, который обманом получил от жителей Москвы, Новосибирской области, Улан-Удэ, Нальчика, Пермского края и Республики Тыва 45 тыс. руб.

В ходе расследования установлено, что обвиняемый создал поддельную страницу в одной из соцсетей, в которой размещал объявления о продаже спортивной одежды и обуви. В течение двух месяцев на удочку мошенника попалось 10 человек. Банковская карта, на которую обманутые покупатели переводили деньги, принадлежала знакомому подозреваемого.

В настоящее время расследование завершено. Омичу грозит до двух лет тюрьмы по части 1 статьи 159 УК РФ, также ему придётся возместить причинённый потерпевшим ущерб.