Омский мошенник продал через соцсеть несуществующую одежду на 45 тысяч рублей

В Омске завершилось расследование уголовного дела в отношении 20-летнего омича, который обманом получил от жителей Москвы, Новосибирской области, Улан-Удэ, Нальчика, Пермского края и Республики Тыва 45 тыс. руб.
В ходе расследования установлено, что обвиняемый создал поддельную страницу в одной из соцсетей, в которой размещал объявления о продаже спортивной одежды и обуви. В течение двух месяцев на удочку мошенника попалось 10 человек. Банковская карта, на которую обманутые покупатели переводили деньги, принадлежала знакомому подозреваемого.
В настоящее время расследование завершено. Омичу грозит до двух лет тюрьмы по части 1 статьи 159 УК РФ, также ему придётся возместить причинённый потерпевшим ущерб.
Хорошо, что его нашли. Только удивляет срок, который ему объявили. Есть случаи, когда нарушения намного страшнее, но садят на 15 суток. Еще удивляет доверчивость людей. Много раз в интернете и на ТВ предупреждали о подобном мошенничестве в соцсетях, но люди глухи, а мошенники рады.