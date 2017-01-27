Омский мошенник продал через соцсеть несуществующую одежду на 45 тысяч рублей
Происшествия  •  27 января 2017, 16:55, последнее обновление 27 января 2017, 16:55  •  печать

Омский мошенник продал через соцсеть несуществующую одежду на 45 тысяч рублей

Автор: Вероника Делор

Полицейские раскрыли серию интернет-мошенничеств, от которых пострадали жители нескольких регионов России.

В Омске завершилось расследование уголовного дела в отношении 20-летнего омича, который обманом получил от жителей Москвы, Новосибирской области, Улан-Удэ, Нальчика, Пермского края и Республики Тыва 45 тыс. руб.

В ходе расследования установлено, что обвиняемый создал поддельную страницу в одной из соцсетей, в которой размещал объявления о продаже спортивной одежды и обуви. В течение двух месяцев на удочку мошенника попалось 10 человек. Банковская карта, на которую обманутые покупатели переводили деньги, принадлежала знакомому подозреваемого.

В настоящее время расследование завершено. Омичу грозит до двух лет тюрьмы по части 1 статьи 159 УК РФ, также ему придётся возместить причинённый потерпевшим ущерб.

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r Теги  •  #интернет #мошенничество #уголовное дело

Комментарии

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Елена Мазунина (Селивёрстова)  •  27 января 2017, 17:06

Хорошо, что его нашли. Только удивляет срок, который ему объявили. Есть случаи, когда нарушения намного страшнее, но садят на 15 суток. Еще удивляет доверчивость людей. Много раз в интернете и на ТВ предупреждали о подобном мошенничестве в соцсетях, но люди глухи, а мошенники рады.

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