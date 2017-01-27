В Омске сожгли 14 500 пачек сигарет
Происшествия  •  27 января 2017, 15:45, последнее обновление 27 января 2017, 16:16  •  печать

В Омске сожгли 14 500 пачек сигарет

Автор: Василий Епанчинцев

Полицейские уничтожили контрафактные сигареты в огне.

Накануне сотрудники отдела по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по Омской области провели мероприятие по уничтожению контрафактной партии табачных изделий, являющихся вещественным доказательством по уголовному делу, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Контрафактными сигаретами торговал 38-летний омич.

На пачки были наклеены акцизные марки России и зарубежных производителей. Согласно заключению технико-криминалистических экспертиз, все наклеенные акцизы являются поддельными. Предприниматель был приговорён к двум годам и семи месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 120 тыс. рублей.

Объём уничтоженной партии составил 14 500 пачек на сумму около 860 тыс. рублей.

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r Теги  •  #огонь #сигареты #УМВД #фото

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