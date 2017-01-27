Житель Кормиловского района катался пьяным по Омску
Происшествия  •  27 января 2017, 14:27, последнее обновление 27 января 2017, 14:31  •  печать

Житель Кормиловского района катался пьяным по Омску

Автор: Василий Епанчинцев

Полицейским пришлось ночью догонять пьяного водителя из Кормиловского района.

Накануне ночью инспекторам ДПС пришлось устроить погоню за пьяным водителем, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Мужчина на Chevrolet Cruze отказался подчиниться требованиям инспекторов и остановиться. По Космическому проспекту на большой скорости он направился в сторону конечной остановки общественного транспорта "Романенко".

На улице 10 лет Октября в районе дома № 211 В нарушитель не справился с управлением и допустил занос автомобиля, в результате чего остановился на проезжей части. Водитель отказывался открывать двери, но инспекторам всё же удалось через приоткрытое стекло извлечь ключ из замка зажигания, а затем и самого лихача из машины.

Нарушителем оказался 32-летний житель Кормиловского района. В состоянии алкогольного опьянения он отправился в Омск "покататься". За управление автомобилем в нетрезвом состоянии в отношении водителя возбуждено административное делопроизводство по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, за невыполнение требования полицейского об остановке транспортного средства по ч.2 ст. 12.25 КоАП РФ. Ему грозит штраф и лишение прав на срок до двух лет.

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r Теги  •  #авария #видео #ДТП #погоня

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