В Омске мужчина сжёг мать своей подруги

37-летний мужчина поссорился со своей знакомой и поджёг её дом. В результате пожара погибла мать женщины.

Омские следователи возбудили уголовное дело после пожара в частном доме, расположенном в Центральном округе Омска. В результате происшествия погибла 58-летняя женщина, которая на момент возгорания находилась внутри. Как установили правоохранительные органы, дом сгорел в результате поджога, который устроил знакомый дочери погибшей.

- По версии следствия, подозреваемый после ссоры со своей знакомой вернулся к ней в дом, где она проживала вместе с родителями, и, разбив окно, поджёг вещи на веранде, в результате чего произошел пожар, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области. - Отец с дочерью смогли спастись из горящего дома, а мать погибла.

На месте происшествия сейчас работают следователи. Подозреваемый, который, к слову, ранее был судим за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, задержан.