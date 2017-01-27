В Омске мужчина сжёг мать своей подруги
Происшествия  •  27 января 2017, 12:45, последнее обновление 27 января 2017, 12:50  •  печать

В Омске мужчина сжёг мать своей подруги

Автор: Артем Кримин

37-летний мужчина поссорился со своей знакомой и поджёг её дом. В результате пожара погибла мать женщины. 

Омские следователи возбудили уголовное дело после пожара в частном доме, расположенном в Центральном округе Омска. В результате происшествия погибла 58-летняя женщина, которая на момент возгорания находилась внутри. Как установили правоохранительные органы, дом сгорел в результате поджога, который устроил знакомый дочери погибшей.

- По версии следствия, подозреваемый после ссоры со своей знакомой вернулся к ней в дом, где она проживала вместе с родителями, и, разбив окно, поджёг вещи на веранде, в результате чего произошел пожар, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области. - Отец с дочерью смогли спастись из горящего дома, а мать погибла.

На месте происшествия сейчас работают следователи. Подозреваемый, который, к слову, ранее был судим за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, задержан.

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r Теги  •  #пожар #следователь #СУ СКР #убийство #уголовное дело

Комментарии

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Виктор Леонов  •  27 января 2017, 14:12

И надо было водить знакомство с таким рецидивистом? Он-то сядет снова, а мать уже не вернуть.

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