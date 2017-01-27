Омские пенсионеры в кризис торгуют водкой и табаком

Накануне во время проверочной закупки полицейские выявили факт реализации 64-летним омичом алкогольной продукции в торговом павильоне на улице 70 лет Октября, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Мужчина вёл предпринимательскую деятельность, не имея специальной лицензии и сопроводительных документов на товар.

Полицейскими было изъято 708 единиц различных спиртных напитков, а также 3 030 пачек табачных изделий. Составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения" и по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ "Оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, определенных федеральным законом". Пенсионеру грозит штраф, его товар был конфискован.