Омские пенсионеры в кризис торгуют водкой и табаком
Происшествия  •  27 января 2017, 11:47, последнее обновление 27 января 2017, 11:48  •  печать

Омские пенсионеры в кризис торгуют водкой и табаком

Автор: Василий Епанчинцев

В Кировском округе Омска полицейские пресекли незаконную продажу алкоголя и табака.

Накануне во время проверочной закупки полицейские выявили факт реализации 64-летним омичом алкогольной продукции в торговом павильоне на улице 70 лет Октября, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Мужчина вёл предпринимательскую деятельность, не имея специальной лицензии и сопроводительных документов на товар.

Полицейскими было изъято 708 единиц различных спиртных напитков, а также 3 030 пачек табачных изделий. Составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения" и по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ "Оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, определенных федеральным законом". Пенсионеру грозит штраф, его товар был конфискован.

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r Теги  •  #водка #Табак #торговля

Комментарии

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Николай Федоров  •  27 января 2017, 12:05

Государству стыдно должно быть, что люди на пенсии вынуждены хоть как то зарабатывать, чтобы обеспечить себя.

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