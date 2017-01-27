Пьяный житель Омской области угнал иномарку соседа
Происшествия  •  27 января 2017, 11:29, последнее обновление 27 января 2017, 11:35  •  печать

Пьяный житель Омской области угнал иномарку соседа

Автор: Василий Епанчинцев

Угонщик не смог далеко уехать на похищенном автомобиле.

В дежурную часть ОМВД России по Омскому району поступило заявление от 31-летнего жителя посёлка Ключи о том, что неизвестные лица пытались угнать его автомобиль Renault, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Хозяин обнаружил свой автомобиль недалеко от дома. Он влетел в металлическое заграждение.

Угонщик проник в салон, разбив стекло. Автомобиль удалось завести ключами, которые находились тут же. По подозрению в совершении преступления был задержан сосед хозяина автомобиля. Угнать иномарку он пытался в состоянии алкогольного опьянения.

За пьяное вождение преступник привлечён к административной ответственности. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ, предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы.

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r Теги  •  #Renault #авария #ДТП #угон

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