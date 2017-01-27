Очевидцы тушили снегом загоревшийся в Омске автобус
Происшествия  •  27 января 2017, 11:10  •  печать

Очевидцы тушили снегом загоревшийся в Омске автобус

Автор: Артем Кримин

Накануне вечером в Кировском округе загорелся автобус, и очевидцам пришлось тушить его снегом. 

Инцидент произошёл на остановке "Аэропорт местных линий". Как сообщает пользователь социальной сети "ВКонтакте" в группе REGIK55, причиной возгорания, предположительно, стала неисправность тормозной системы, спровоцировавшая возгорание шины.

Негодование очевидцев вызвал тот факт, что мимо горящего автобуса проехало много автомобилей, но никто из водителей не остановился и не предложил огнетушитель. Присутствующим пришлось тушить пламя снегом до приезда сотрудников МЧС. Они, по словам автора сообщения, приехали в течение десяти минут. 

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r Теги  •  #автобус #видео #МЧС #омский аэропорт #пожар #снег

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