Очевидцы тушили снегом загоревшийся в Омске автобус

Накануне вечером в Кировском округе загорелся автобус, и очевидцам пришлось тушить его снегом.

Инцидент произошёл на остановке "Аэропорт местных линий". Как сообщает пользователь социальной сети "ВКонтакте" в группе REGIK55, причиной возгорания, предположительно, стала неисправность тормозной системы, спровоцировавшая возгорание шины.

Негодование очевидцев вызвал тот факт, что мимо горящего автобуса проехало много автомобилей, но никто из водителей не остановился и не предложил огнетушитель. Присутствующим пришлось тушить пламя снегом до приезда сотрудников МЧС. Они, по словам автора сообщения, приехали в течение десяти минут.