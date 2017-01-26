В Омской области начальница отделения "Почты России" присвоила 300 тысяч рублей
Происшествия  •  26 января 2017, 21:22, последнее обновление 26 января 2017, 21:27  •  печать

В Омской области начальница отделения "Почты России" присвоила 300 тысяч рублей

Автор: Роман Зубрилов

Руководитель почтового отделения в Исилькульском районе присвоила деньги «Почты России».

Сегодня, 26 января суд вынес приговор Татьяне Мачулиной –  бывшей начальнице отделения почтовой связи Исилькульского почтамта. Согласно доказательствам, собранным Следственным комитетом, женщина присвоила себе денежные средства, которые принадлежали «Почте России».

"Установлено, что Мачулина присвоила 300 тысяч рублей, вырученные от продажи товаров, принадлежащих ФГУП «Почта России»",  - сообщает сайт Следственного комитета РФ по Омской области.

Добавим, что женщина получила 2,2 года условно за совершенное преступление.

"Почта России" потратит около 19 млн рублей на разработку мобильного приложения

В Колосовском районе "Почта России" продавала пиво прямо в здании детского сада

r Теги  •  #Почта России #присвоили деньги #условный срок

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Компанию "Абсолют", учредителем которой является Егор Сусликов, признали недобросовестным поставщиком  •  сегодня, 18:50
Экс-судья, севший пьяным за руль, был хорош на прошлой работе  •  сегодня, 17:39  •   1  •  
В Омске уничтожили 75 килограммов санкционных яблок  •  сегодня, 17:34
Отмена "Газелей" коснётся более тридцати маршрутов  •  сегодня, 17:18  •   2
Омские заключённые сделали из снега символ революции 1917 года  •  сегодня, 17:05
Омские фехтовальщики-паралимпийцы взяли медали всех достоинств на Кубке России  •  сегодня, 16:50
Еще новости
Росювелирторг 240х400
Иети шоу 240х400
Вавилон