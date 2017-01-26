В Омской области начальница отделения "Почты России" присвоила 300 тысяч рублей

Сегодня, 26 января суд вынес приговор Татьяне Мачулиной – бывшей начальнице отделения почтовой связи Исилькульского почтамта. Согласно доказательствам, собранным Следственным комитетом, женщина присвоила себе денежные средства, которые принадлежали «Почте России».

"Установлено, что Мачулина присвоила 300 тысяч рублей, вырученные от продажи товаров, принадлежащих ФГУП «Почта России»", - сообщает сайт Следственного комитета РФ по Омской области.

Добавим, что женщина получила 2,2 года условно за совершенное преступление.