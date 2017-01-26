Омские полицейские поймали студентов с 1,5 кг наркотиков

Ещё осенью 2016 года в управление по контролю за оборотом наркотиков поступила информация о преступниках, которые занимаются реализацией наркотиков в Омской области. Вскоре полицейские установили личности пяти из них. Оказалось, что четверо распространителей запрещённых веществ являются студентами омских учебных заведений.

- В ходе спецоперации двое подозреваемых были задержаны с поличным на 900 километре трассы Челябинск - Новосибирск. При досмотре транспортного средства обнаружен и изъят свёрток весом один килограмм, - сообщили в пресс-службе омского УМВД. - Через несколько часов в Омске на улице Герцена был остановлен третий молодой человек, имевший при себе свёрток массой около 500 граммов. Позже в подъезде дома на улице Красный Путь задержаны ещё два фигуранта с пакетами мелкой фасовки. Химическая экспертиза показала, что во всех случаях изъятое вещество является наркотическим средством, именуемым "соль".

В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела. На допросе подозреваемые рассказали, что получали наркотики через тайники, адреса которых им сообщали неизвестные лица в интернете. Аналогичным образом от них наркотики получали покупатели.

Отметим, что за покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.