Омские полицейские поймали студентов с 1,5 кг наркотиков
Происшествия  •  26 января 2017, 18:05, последнее обновление 26 января 2017, 18:05  •  печать

Омские полицейские поймали студентов с 1,5 кг наркотиков

Автор: Артем Кримин

Сотрудники правоохранительных органов задержали членов преступной группировки, распространявших наркотики на территории Омской области.

Ещё осенью 2016 года в управление по контролю за оборотом наркотиков поступила информация о преступниках, которые занимаются реализацией наркотиков в Омской области. Вскоре полицейские установили личности пяти из них. Оказалось, что четверо распространителей запрещённых веществ являются студентами омских учебных заведений.

- В ходе спецоперации двое подозреваемых были задержаны с поличным на 900 километре трассы Челябинск - Новосибирск. При досмотре транспортного средства обнаружен и изъят свёрток весом один килограмм, - сообщили в пресс-службе омского УМВД. - Через несколько часов в Омске на улице Герцена был остановлен третий молодой человек, имевший при себе свёрток массой около 500 граммов. Позже в подъезде дома на улице Красный Путь задержаны ещё два фигуранта с пакетами мелкой фасовки. Химическая экспертиза показала, что во всех случаях изъятое вещество является наркотическим средством, именуемым "соль".

В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела. На допросе подозреваемые рассказали, что получали наркотики через тайники, адреса которых им сообщали неизвестные лица в интернете. Аналогичным образом от них наркотики получали покупатели.

Отметим, что за покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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r Теги  •  #наркотики #омские студенты #полиция #уголовное дело #УМВД

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