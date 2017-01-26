Лжеработники пенсионного фонда крадут деньги у омичей
Происшествия  •  26 января 2017, 16:40  •  печать

Лжеработники пенсионного фонда крадут деньги у омичей

Автор: Виктория Стрельникова

Предлагая получить надбавку к пенсии, мошенники уводят с банковских карт омичей деньги. Полицейскими зарегистрировано два таких случая.

Сотрудниками омской полиции расследуется уголовное дело, пострадавшей в котором стала 57-летняя омичка. Стражам правопорядка женщина сообщила, что мошенники, представившиеся сотрудниками пенсионного фонда, похитили с её банковской карты более 40 тыс. руб.

На мобильный телефон ей позвонила женщина и предложила получить надбавку к пенсии. Далее к разговору подключился мужчина, который смог убедить пострадавшую пройти онлайн регистрацию для получения дополнительных денежных средств. Ему-то она и сообщила пароли, пришедшие на телефон. А после обнаружила - с карточки пропали деньги.

Аналогичное преступление совершено в Советском округе в отношении 55-летней женщины. С её банковской карты похищено 27 тыс. руб. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства преступлений, проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых.

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r Теги  •  #банковская карта #мошенник #Пенсионный фонд #полиция

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