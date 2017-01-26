Рыжая Бестия помогла раскрыть нападение на 90-летнюю омичку
Происшествия  •  26 января 2017, 15:50, последнее обновление 26 января 2017, 15:50  •  печать

Рыжая Бестия помогла раскрыть нападение на 90-летнюю омичку

Автор: Василий Епанчинцев

Два ранее судимых омича обокрали сдававшую в аренду комнату 90-летнюю пенсионерку.

Омской полиции по горячим следам удалось раскрыть разбойное нападение на 90-летнюю пенсионерку, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. На окрестных домах она расклеила объявления о сдаче в аренду комнаты для студентки. Утром к ней пришли двое мужчин, которые, угрожая ножом, забрали мобильный телефон и 43 тыс. рублей (все сбережения старушки).

Сотрудники патрульно-постовой службы старший сержант Юрий Пуц и полицейский-кинолог старший сержант Сергей Сметанин со служебной собакой по кличке Рыжая Бестия Грация на улице Нефтезаводской задержали двух подозреваемых по установленным приметам.

Жители Советского округа 59 и 56 лет ранее были неоднократно судимы за имущественные преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации "Разбой". Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

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r Теги  •  #пенсионерка #разбой

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