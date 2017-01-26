Омский областной суд увеличил сроки похитителям икры рачка

Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда завершила рассмотрение апелляционного представления прокуратуры и апелляции защиты по приговору, вынесенному четырём омичам в октябре 2016 года Москаленским районным судом, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Они были признаны виновными в хищении крупной партии икры рачка с озера Эбейты. Всего было похищено 600 мешков биоресурсов.

Судом первой инстанции преступникам были назначены тюремные сроки от 4 до 4,5 лет. Решением Омского областного суда сроки тюремного заключения были увеличены Ежову А. А. - до 10 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии особого режима, Бисарину Г. М., Денисенко Р. Н. и Хасенову Д. Н. - до 9 лет с отбыванием в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.