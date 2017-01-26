В Омске 13-летний школьник переломал кости на стройке, когда делал селфи
Происшествия  •  26 января 2017, 11:52, последнее обновление 26 января 2017, 12:00  •  печать

В Омске 13-летний школьник переломал кости на стройке, когда делал селфи

Автор: Вероника Делор

Мальчик упал с шестого на четвёртый этаж в строящемся здании.

Вчера, 25 января, около 17:30 в ДГБ-3 доставили 13-летнего школьника, у которого были множественные ушибы и переломы, а также травмы головы. Как сообщает СУ СКР, мальчик играл с друзьями на стройке, расположенной на улице 70 лет Октября.

В какой-то момент дети подпрыгнули, делая селфи, после чего школьник упал с шестого этажа здания на четвёртый. Друзья увидели, что произошло, и вызвали скорую.

Сейчас юный паркурщик находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии. По факту несчастного случая омское управление следственного комитета проводит проверку.

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r Теги  •  #несчастный случай #селфи #стройка #СУ СКР #школьник

Комментарии

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Егор Батрудин  •  26 января 2017, 12:07

Часто ради удачного сэлфи взрослые рискуют жизнью, чего ждать от подростков.

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