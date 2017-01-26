В Омске 13-летний школьник переломал кости на стройке, когда делал селфи

Мальчик упал с шестого на четвёртый этаж в строящемся здании.

Вчера, 25 января, около 17:30 в ДГБ-3 доставили 13-летнего школьника, у которого были множественные ушибы и переломы, а также травмы головы. Как сообщает СУ СКР, мальчик играл с друзьями на стройке, расположенной на улице 70 лет Октября.

В какой-то момент дети подпрыгнули, делая селфи, после чего школьник упал с шестого этажа здания на четвёртый. Друзья увидели, что произошло, и вызвали скорую.

Сейчас юный паркурщик находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии. По факту несчастного случая омское управление следственного комитета проводит проверку.