В Омске вынесен приговор похитителю 2,5 млн рублей

Вынесен приговор бывшему председателю правления потребительского общества за хищение более 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. Виктор Шевкун признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершённое лицом с использованием служебного положения в особо крупном размере).

С 26 сентября 2012 года по 27 мая 2013 года Шевкун похитил более 2,5 млн рублей, полученных им с расчётного счёта общества, созданного для газификации. В целях сокрытия преступления он представил фиктивные документы, подтверждающие расходование денежных средств.

В апреле 2015 года было вынесено решение суда о взыскании с председателя суммы растраты. Теперь Центральный районный суд приговорил Виктора Шевкуна к 2,5 года тюрьмы и штрафу в 250 тыс. рублей.