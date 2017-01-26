В Омске вынесен приговор похитителю 2,5 млн рублей
Происшествия  •  26 января 2017, 11:40, последнее обновление 26 января 2017, 11:44  •  печать

В Омске вынесен приговор похитителю 2,5 млн рублей

Автор: Василий Епанчинцев

Председатель потребительского общества Виктор Шевкун похитил 2,5 млн рублей.

Вынесен приговор бывшему председателю правления потребительского общества за хищение более 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. Виктор Шевкун признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершённое лицом с использованием служебного положения в особо крупном размере).

С 26 сентября 2012 года по 27 мая 2013 года Шевкун похитил более 2,5 млн рублей, полученных им с расчётного счёта общества, созданного для газификации. В целях сокрытия преступления он представил фиктивные документы, подтверждающие расходование денежных средств.

В апреле 2015 года было вынесено решение суда о взыскании с председателя суммы растраты. Теперь Центральный районный суд приговорил Виктора Шевкуна к 2,5 года тюрьмы и штрафу в 250 тыс. рублей.

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r Теги  •  #потребители #растрата

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