Водитель инкассаторской машины, столкнувшейся с рейсовым автобусом, был пьян
Происшествия  •  26 января 2017, 10:43, последнее обновление 26 января 2017, 10:43  •  печать

Водитель инкассаторской машины, столкнувшейся с рейсовым автобусом, был пьян

Автор: Екатерина Криль

Полиция завершила расследование ДТП, произошедшего в ноябре на трассе в Муромцево. Следователи выяснили новые подробности.

Авария произошла 12 ноября на 133-м км автодороги Омск - Муромцево. Рейсовый автобус ПАЗ выехал на полосу встречного движения, обгоняя работавший снегоуборочный грейдер. В поднявшемся облаке снега водитель не увидел ехавшую навстречу инкассаторскую "Газель", и автомобили столкнулись. На месте погибли пять человек, выжил только один пассажир ПАЗа.

В ходе расследования в крови водителя инкассаторской машины нашли алкоголь - 0,9 промилле. Водитель автобуса был трезв, однако, по предварительным выводам, вина за совершение ДТП ложится на него: технической возможности избежать столкновения у водителя "Газели" не было.

"По совокупности собранных доказательств следствием сделан однозначный вывод, что водитель автобуса в сложившихся условиях неверно оценил дорожную ситуацию и необоснованно применил манёвр обгона, что повлекло за собой тяжкие последствия", - сообщили в пресс-службе омского управления МВД России.

Родственники погибшего водителя автобуса ходатайствовали, чтобы дело рассматривалось в суде. Прокурор утвердил обвинительное заключение, документы передаются в суд.

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r Теги  •  #ДТП #инкассаторы #Муромцево #суд #уголовное дело #УМВД

Комментарии

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Мирослав В-ов  •  26 января 2017, 11:14

Водитель "Газели" в ДТП не виноват, но все равно ведь должен понести наказание за управление ТС в нетрезвом состоянии.

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OLEG Chernow  •  26 января 2017, 13:02

Водитель "Газели" уже никакой ответственности не понесёт, он погиб при аварии, как и водитель ПАЗа. А вообще, редкий случай, когда виновником ДТП стал не пьяный водитель, а трезвый.

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