Водитель инкассаторской машины, столкнувшейся с рейсовым автобусом, был пьян

Полиция завершила расследование ДТП, произошедшего в ноябре на трассе в Муромцево. Следователи выяснили новые подробности.

Авария произошла 12 ноября на 133-м км автодороги Омск - Муромцево. Рейсовый автобус ПАЗ выехал на полосу встречного движения, обгоняя работавший снегоуборочный грейдер. В поднявшемся облаке снега водитель не увидел ехавшую навстречу инкассаторскую "Газель", и автомобили столкнулись. На месте погибли пять человек, выжил только один пассажир ПАЗа.

В ходе расследования в крови водителя инкассаторской машины нашли алкоголь - 0,9 промилле. Водитель автобуса был трезв, однако, по предварительным выводам, вина за совершение ДТП ложится на него: технической возможности избежать столкновения у водителя "Газели" не было.

"По совокупности собранных доказательств следствием сделан однозначный вывод, что водитель автобуса в сложившихся условиях неверно оценил дорожную ситуацию и необоснованно применил манёвр обгона, что повлекло за собой тяжкие последствия", - сообщили в пресс-службе омского управления МВД России.

Родственники погибшего водителя автобуса ходатайствовали, чтобы дело рассматривалось в суде. Прокурор утвердил обвинительное заключение, документы передаются в суд.