Водитель инкассаторской машины, столкнувшейся с рейсовым автобусом, был пьян

Авария произошла 12 ноября на 133-м км автодороги Омск - Муромцево. Рейсовый автобус ПАЗ выехал на полосу встречного движения, обгоняя работавший снегоуборочный грейдер. В поднявшемся облаке снега водитель не увидел ехавшую навстречу инкассаторскую "Газель", и автомобили столкнулись. На месте погибли пять человек, выжил только один пассажир ПАЗа.
В ходе расследования в крови водителя инкассаторской машины нашли алкоголь - 0,9 промилле. Водитель автобуса был трезв, однако, по предварительным выводам, вина за совершение ДТП ложится на него: технической возможности избежать столкновения у водителя "Газели" не было.
"По совокупности собранных доказательств следствием сделан однозначный вывод, что водитель автобуса в сложившихся условиях неверно оценил дорожную ситуацию и необоснованно применил манёвр обгона, что повлекло за собой тяжкие последствия", - сообщили в пресс-службе омского управления МВД России.
Родственники погибшего водителя автобуса ходатайствовали, чтобы дело рассматривалось в суде. Прокурор утвердил обвинительное заключение, документы передаются в суд.
Водитель "Газели" в ДТП не виноват, но все равно ведь должен понести наказание за управление ТС в нетрезвом состоянии.
Водитель "Газели" уже никакой ответственности не понесёт, он погиб при аварии, как и водитель ПАЗа. А вообще, редкий случай, когда виновником ДТП стал не пьяный водитель, а трезвый.