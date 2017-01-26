Омский контрактник в пьяной драке в поезде сломал новосибирцу нос

Накануне на станции Югра полицейские обнаружили пьяного пассажира с окровавленным лицом, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Мужчина со сломанным носом оказался 40-летним жителем Новосибирской области. Полицейским он рассказал, что отстал от поезда, где его избил контрактник из Омска, похитивший деньги и вещи.

В поезде Москва - Абакан были обнаружены в целости и сохранности вещи пострадавшего. В ходе проверки выяснилось, что в пьяной драке новосибирцу сломал нос 30-летний контрактник из Омска. На перроне мужчина остался, когда вышел покурить. От претензий к своему обидчику он отказался и отправился домой.

Полицейскими материалы проверки направлены в военную прокуратуру по месту службы контрактника для принятия решения.