Омский контрактник в пьяной драке в поезде сломал новосибирцу нос
Происшествия  •  26 января 2017, 08:34, последнее обновление 26 января 2017, 09:45  •  печать

Омский контрактник в пьяной драке в поезде сломал новосибирцу нос

Автор: Василий Епанчинцев

Полицейским Кузбасса пришлось расследовать драку в поезде Москва - Абакан.

Накануне на станции Югра полицейские обнаружили пьяного пассажира с окровавленным лицом, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Мужчина со сломанным носом оказался 40-летним жителем Новосибирской области. Полицейским он рассказал, что отстал от поезда, где его избил контрактник из Омска, похитивший деньги и вещи.

В поезде Москва - Абакан были обнаружены в целости и сохранности вещи пострадавшего. В ходе проверки выяснилось, что в пьяной драке новосибирцу сломал нос 30-летний контрактник из Омска. На перроне мужчина остался, когда вышел покурить. От претензий к своему обидчику он отказался и отправился домой.

Полицейскими материалы проверки направлены в военную прокуратуру по месту службы контрактника для принятия решения.

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r Теги  •  #драка #контрактники #поезд

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