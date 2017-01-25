В Омской области двое пострадали в ДТП с КамАЗом

Накануне в Называевске произошло ДТП с участием КамАЗа, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. 36-летний водитель автомобиля Nissan при движении по улице 1-й Рабочей не справился с управлением и допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем КамАЗ под управлением мужчины 1954 года рождения.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его 28-летняя пассажирка были доставлены в больницу. Проводится полицейская проверка.