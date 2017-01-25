В Омской области двое пострадали в ДТП с КамАЗом
Происшествия  •  25 января 2017, 16:45, последнее обновление 25 января 2017, 16:57  •  печать

В Омской области двое пострадали в ДТП с КамАЗом

Автор: Василий Епанчинцев

В Называевске столкнулись КамАЗ и Nissan.

Накануне в Называевске произошло ДТП с участием КамАЗа, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. 36-летний водитель автомобиля Nissan при движении по улице 1-й Рабочей не справился с управлением и допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем КамАЗ под управлением мужчины 1954 года рождения.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его 28-летняя пассажирка были доставлены в больницу. Проводится полицейская проверка.

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r Теги  •  #Nissan #авария #ДТП #КамАЗ #Называевск

Комментарии

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Евгения Шелохова  •  25 января 2017, 17:41

Хорошо, что все живы остались, сколько людей погибает на дорогах каждый год.

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