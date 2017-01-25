В Омской области теплоснабжающая организация работала без лицензии

Прокуратура Русско-Полянского района в ходе проверки выявила нарушения законодательства о промышленной безопасности, лицензировании в деятельности ООО "ЮНИОН", сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. Организация эксплуатировала три котельные на природном газе, не имея лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

После вынесения представления прокурора "ЮНИОН" подал пакет документов в Ростехнадзор для получения необходимой лицензии. Директор фирмы был привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов). Он оштрафован на 20 тыс. рублей.

Также в следственные органы направлены материалы для решения вопроса о возбуждении в отношении руководителя уголовного дела по ч. 1 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству, либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере).