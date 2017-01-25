В Омске 10-летний мальчик провалился в открытый колодец
Происшествия  •  24 января 2017, 22:00, последнее обновление 24 января 2017, 23:03  •  печать

В Омске 10-летний мальчик провалился в открытый колодец

Автор: Роман Зубрилов

Ребенок получил ушибы и был госпитализирован.

Сегодня, 24 января, по сообщению Следственного комитета, возле одного из частных домов по улице 24-я Северная 10-летний мальчик упал в открытый колодец, расположенный рядом с водоколонкой. Ребенок получил несколько ушибов.  В данный момент ведомство проводит проверку по данному инциденту.

"По предварительным данным, с 2014 года на колодце отсутствовал люк, в связи с чем местными жителями колодец был накрыт деревянным настилом. Сейчас мальчик проходит обследование в медучреждении", –  сообщает сайт Следственного комитета РФ по Омской области.

Следователи осмотрели место происшествия. В настоящее время они пытаются установить организацию, ответственную за состояние люка. 

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r Теги  •  #ребенок упал в колодец #улица 24-я Северная

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