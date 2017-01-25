В Омске 10-летний мальчик провалился в открытый колодец

Сегодня, 24 января, по сообщению Следственного комитета, возле одного из частных домов по улице 24-я Северная 10-летний мальчик упал в открытый колодец, расположенный рядом с водоколонкой. Ребенок получил несколько ушибов. В данный момент ведомство проводит проверку по данному инциденту.

"По предварительным данным, с 2014 года на колодце отсутствовал люк, в связи с чем местными жителями колодец был накрыт деревянным настилом. Сейчас мальчик проходит обследование в медучреждении", – сообщает сайт Следственного комитета РФ по Омской области.

Следователи осмотрели место происшествия. В настоящее время они пытаются установить организацию, ответственную за состояние люка.