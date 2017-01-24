Омская школьница вдохнула канцелярскую кнопку и проходила с ней два месяца

В отделение гнойной хирургии ГДКБ № 3 поступила юная омичка, у которой во время рентгена обнаружили инородное тело в бронхах. Как сообщают "Аргументы и факты", 13-летняя школьница случайно вдохнула в себя канцелярскую кнопку два месяца назад, но побоялась рассказать об этом родителям.

Спустя некоторое время девочку начал мучить кашель. Родители решили, что она простудилась, однако лекарства не помогали. После того, как её отправили на рентген, причина болезни стала ясна.

Омские хирурги вытащили кнопку без операции, сделав это через естественные дыхательные пути: в течение двух часов девочке делали бронхоскопию. В настоящий момент со школьницей всё в порядке, её уже выписали.