Прокуратура заинтересовалась смертью новорождённого в Тевризском районе

Прокуратура Тевризского района признала законным и обоснованным постановление о возбуждении 23 января 2017 года уголовного дела по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности малолетнему вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

29 октября 2016 года в родильный дом БУЗОО "Тевризская ЦРБ" поступила женщина, которая в этот же день родила мальчика. На следующий день она заметила, что младенец не принимает пищу, постоянно плачет, в связи с чем женщина обратилась к персоналу больницы для оказания медицинской помощи новорождённому. Медицинские работники правильно не оценили тяжесть состояния ребёнка, который, не получая надлежащего лечения, не был транспортирован в Омск для проведения необходимого обследования. 1 ноября от обострившегося врождённого заболевания ребёнок скончался.

Прокуроры намерены проверить качество медицинской помощи, которую получают новорождённые. Расследование уголовного дела взято на контроль.