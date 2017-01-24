Прокуратура заинтересовалась смертью новорождённого в Тевризском районе
Происшествия  •  24 января 2017, 16:05, последнее обновление 24 января 2017, 16:05  •  печать

Прокуратура заинтересовалась смертью новорождённого в Тевризском районе

Автор: Василий Епанчинцев

Надзорный орган взял под контроль расследование уголовного дела по факту смерти новорождённого в Тевризском районе.

Прокуратура Тевризского района признала законным и обоснованным постановление о возбуждении 23 января 2017 года уголовного дела по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности малолетнему вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

29 октября 2016 года в родильный дом БУЗОО "Тевризская ЦРБ" поступила женщина, которая в этот же день родила мальчика. На следующий день она заметила, что младенец не принимает пищу, постоянно плачет, в связи с чем женщина обратилась к персоналу больницы для оказания медицинской помощи новорождённому. Медицинские работники правильно не оценили тяжесть состояния ребёнка, который, не получая надлежащего лечения, не был транспортирован в Омск для проведения необходимого обследования. 1 ноября от обострившегося врождённого заболевания ребёнок скончался.

Прокуроры намерены проверить качество медицинской помощи, которую получают новорождённые. Расследование уголовного дела взято на контроль.

В Омской области клиентов нарколога лишили водительских прав

Омский маршрутчик обвинён в убийстве в Севастополе

r Теги  •  #новорожденный #смерть

Комментарии

Добавить свой
Влад Парака  •  24 января 2017, 16:19

Самое печальное то, что таких случаев все больше и больше. А детей уже не вернуть.

Ответить
Людмила Милова  •  24 января 2017, 17:06

Действительно, можно сколько угодно возмущаться халатности врачей, но ведь ребёнок умер, а наказание виновные вряд ли понесут.

Ответить
Последние новости
Омская РЭК прогнозирует уменьшение размера ОДН  •  сегодня, 17:27
По итогам 2016 года инфляция в Омской области превысила 4 %  •  сегодня, 17:15
Путешественник Леонид Круглов: "Обязательно побывайте на Ямале и в Якутии"  •  сегодня, 16:45
Центр Корейской академии тхэквондо в Омске может открыться весной  •  сегодня, 16:35
Региональные власти снижают прожиточный минимум для омичей  •  сегодня, 16:00  •   1
Аномальные снегопады грозят Омской области крупным паводком  •  сегодня, 14:26
Росювелирторг 240х400
Иети шоу 240х400
Вавилон