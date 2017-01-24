Омский маршрутчик обвинён в убийстве в Севастополе

В Омске задержан подозреваемый в убийстве пенсионера в Севастополе.

Сотрудники омского управления уголовного розыска совместно с коллегами из Севастополя при силовой поддержке бойцов СОБРа задержали подозреваемого в убийстве пенсионера, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. 25-летний мужчина совершил преступление в Севастополе и скрывался на территории Кировского округа Омска, где работал водителем маршрутки.

Фигурант уголовного дела был задержан на конечной остановке в Амурском посёлке. Предварительно установлено, что, зарезав пенсионера, преступник похитил 100 тыс. руб. и ювелирные изделия. Сейчас он этапирован в Севастополь.