Омич украл в больнице планшет и сбежал через окно по простыням

В полицию обратился 65-летний житель Советского округа с заявлением о краже. Пенсионер рассказал, что проходит лечение в больнице на улице Химиков. В тот момент, когда он вернулся в палату из процедурного кабинета, мужчина обнаружил пропажу планшета и отсутствие своего соседа. Сумма ущерба составила 6 тыс. рублей.
Сотрудники полиции по полученным приметам задержали 31-летнего рецидивиста на проспекте Менделеева. На допросе подозреваемый сознался, что забрал планшет, когда его владелец вышел из палаты. После чего оделся и вылез из окна второго этажа вниз по простыням.
Позже он сдал планшет в ломбард рядом с домом за 800 рублей, а деньги потратил на алкоголь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Рецидивисту грозит до двух лет тюрьмы.
Это же надо так соскучиться по выпивке, что сбежать из больницы, прихватив с собой планшет! Теперь опять долго выпивать не придется.