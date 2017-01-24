Омич украл в больнице планшет и сбежал через окно по простыням

В полицию обратился 65-летний житель Советского округа с заявлением о краже. Пенсионер рассказал, что проходит лечение в больнице на улице Химиков. В тот момент, когда он вернулся в палату из процедурного кабинета, мужчина обнаружил пропажу планшета и отсутствие своего соседа. Сумма ущерба составила 6 тыс. рублей.

Сотрудники полиции по полученным приметам задержали 31-летнего рецидивиста на проспекте Менделеева. На допросе подозреваемый сознался, что забрал планшет, когда его владелец вышел из палаты. После чего оделся и вылез из окна второго этажа вниз по простыням.

Позже он сдал планшет в ломбард рядом с домом за 800 рублей, а деньги потратил на алкоголь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Рецидивисту грозит до двух лет тюрьмы.