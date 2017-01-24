В Омской области безработный забил молотком продавца водки

20 января в торговом павильоне в Колосовке был обнаружен 58-летний продавец с телесными повреждениями, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Омской области. Несмотря на оказанную медиками помощь, мужчина скончался. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый 30-летний местный житель, освободившийся недавно из мест лишения свободы. Безработный пытался получить в долг в торговом павильоне бутылку водки, но продавец ему отказал. Тогда между ними возникла ссора.

Подозреваемый утверждает, что всегда носил с собой "на всякий случай" молоток и нож. В ходе ссоры он схватился за молоток и начал бить продавца по голове. Когда потерпевший перестал подавать признаки жизни, преступник похитил из магазина шесть бутылок водки, три блока сигарет и носки. Орудие преступления он выбросил в овраг.

Убийца уже начал давать признательные показания. Ведётся следствие.