В Омской области безработный забил молотком продавца водки

20 января в торговом павильоне в Колосовке был обнаружен 58-летний продавец с телесными повреждениями, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Омской области. Несмотря на оказанную медиками помощь, мужчина скончался. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый 30-летний местный житель, освободившийся недавно из мест лишения свободы. Безработный пытался получить в долг в торговом павильоне бутылку водки, но продавец ему отказал. Тогда между ними возникла ссора.
Подозреваемый утверждает, что всегда носил с собой "на всякий случай" молоток и нож. В ходе ссоры он схватился за молоток и начал бить продавца по голове. Когда потерпевший перестал подавать признаки жизни, преступник похитил из магазина шесть бутылок водки, три блока сигарет и носки. Орудие преступления он выбросил в овраг.
Убийца уже начал давать признательные показания. Ведётся следствие.
Посадят-то его надолго, только вот родственникам погибшего от этого вряд ли станет легче.
Из-за конченного алкаша погибают нормальные люди и никак не можем мы вырезать эту заразу общества, потому что никто не предпринимает решительных мер. Алкоголь имеют право пить только адекватные, работающие люди. Больше всего бесит то, что это существо начало признаваться, в надежде на снисхождение. Его надо посадить надолго, за умышленное убийство, орудие с собой принес, а не схватил первое попавшееся.