Кемеровчане застряли на трассе на купленной в Омске машине

Кемеровчане приехали в Омск, чтобы купить автомобиль. Однако машина их подвела. Выехав на трассу, легковушка заглохла, и приезжие оказались ночью одни на дороге.

На помощь кемеровчанам пришли сотрудники ГИБДД. Пока мужчины отогревались в патрульном автомобиле, автоинспекторы пытались разобраться в причине поломки. Однако починить машину на месте не удалось, и тогда дорожные полицейские вызвали эвакуатор. Он доставил автомобиль вместе с мужчинами до ближайшей станции технического обслуживания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.