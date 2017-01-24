Кемеровчане застряли на трассе на купленной в Омске машине
Происшествия  •  24 января 2017, 10:08, последнее обновление 24 января 2017, 10:18  •  печать

Кемеровчане застряли на трассе на купленной в Омске машине

Автор: Валерия Шимановская

Ночью жители Кемеровской области оказались за городом в заглохнувшей машине.

Кемеровчане приехали в Омск, чтобы купить автомобиль. Однако машина их подвела. Выехав на трассу, легковушка заглохла, и приезжие оказались ночью одни на дороге.

На помощь кемеровчанам пришли сотрудники ГИБДД. Пока мужчины отогревались в патрульном автомобиле, автоинспекторы пытались разобраться в причине поломки. Однако починить машину на месте не удалось, и тогда дорожные полицейские вызвали эвакуатор. Он доставил автомобиль вместе с мужчинами до ближайшей станции технического обслуживания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

В Омске трамвай с фотовыставкой попал в ДТП

В ГИБДД рассказали подробности гибели водителя "Лады" на Черлакском тракте

r Теги  •  #ГИБДД #Кемерово

Комментарии

Добавить свой
Мирослав В-ов  •  24 января 2017, 10:36

Неужели в Омске машины стоят дешевле, чем в Кемерово? Автоинспекторам гости должны спасибо сказать, что выручили.

Ответить
Последние новости
В Омске падает выпуск промышленной продукции  •  сегодня, 13:55
Омские активы издательства "Советская Сибирь" могут перейти новому владельцу  •  сегодня, 13:37
Роспотребнадзор: Эпидемия гриппа в Омске закончится не скоро  •  сегодня, 13:25
Известный путешественник изучит в Омске первый русский атлас  •  сегодня, 13:05
Омичей предупредили об опасных полыньях  •  сегодня, 12:40
Начальнику омской колонии заключённые строили дом  •  сегодня, 12:25  •   2
Росювелирторг 240х400
Иети шоу 240х400
Вавилон