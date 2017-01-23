В Омске следователи изымают документы в фирме, где не платили зарплату
Происшествия  •  23 января 2017, 17:15, последнее обновление 23 января 2017, 17:31  •  печать

В Омске следователи изымают документы в фирме, где не платили зарплату

Автор: Василий Епанчинцев

Руководство ООО "ВК-Сервис" задолжало своим работникам 2,5 млн рублей.

В отношении лиц из числа руководства омской фирмы ООО "ВК-Сервис" возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Омской области. С июля по октябрь 2016 года свыше двух месяцев полностью не выплачивалась заработная плата работникам организации. Общая сумма задолженности составила 2,5 млн рублей.

При этом денежные средства тратились на нужды предприятия в ущерб конституционным правам и интересам работников. Сейчас следователи проводят выемку документов и допросы потерпевших и свидетелей.

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r Теги  •  #зарплата #следствие

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