В Омске следователи изымают документы в фирме, где не платили зарплату

В отношении лиц из числа руководства омской фирмы ООО "ВК-Сервис" возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Омской области. С июля по октябрь 2016 года свыше двух месяцев полностью не выплачивалась заработная плата работникам организации. Общая сумма задолженности составила 2,5 млн рублей.

При этом денежные средства тратились на нужды предприятия в ущерб конституционным правам и интересам работников. Сейчас следователи проводят выемку документов и допросы потерпевших и свидетелей.