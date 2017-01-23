В Омской области котельные не имеют запасов топлива
Происшествия  •  23 января 2017, 14:41, последнее обновление 23 января 2017, 15:17  •  печать

В Омской области котельные не имеют запасов топлива

Автор: Василий Епанчинцев

Прокуратура требует обеспечить неснижаемым запасом топлива котельные в Таврическом районе.

Проверка надзорного органа выявила нарушения законодательства в деятельности ООО "Тепловик", сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. Котельные данной организации оказались не обеспечены неснижаемым нормативным запасом топлива: мазут - 138,61 тонны (- 43,45 %); уголь - 110,6 тонны (- 77,34 %).

Даже после вынесения представления мер к устранению нарушения принято не было. По инициативе прокуратуры директор "Тепловика" привлечён к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки).

Прокуратура обратилась в Таврический районный суд с иском, обязывающим организацию обеспечить неснижаемый запас топлива.

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r Теги  •  #котельная #топливо

Комментарии

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Юрий Александрович  •  23 января 2017, 15:28

Опять надзорное ведомство во время выявляет недостатки, непонятно только почему хозяйствующие субъекты зная что на дворе отопительный сезон нарушают требования по запасам топлива, не иначе как опять наш известный авось.

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Евгений Янушкевич  •  23 января 2017, 16:38

Так и есть "авось" пронесет без происшествий и не кто не заметит нехватки топливного запаса. А может по бумагам запас был?

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