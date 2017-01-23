В Омской области котельные не имеют запасов топлива

Проверка надзорного органа выявила нарушения законодательства в деятельности ООО "Тепловик", сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. Котельные данной организации оказались не обеспечены неснижаемым нормативным запасом топлива: мазут - 138,61 тонны (- 43,45 %); уголь - 110,6 тонны (- 77,34 %).
Даже после вынесения представления мер к устранению нарушения принято не было. По инициативе прокуратуры директор "Тепловика" привлечён к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки).
Прокуратура обратилась в Таврический районный суд с иском, обязывающим организацию обеспечить неснижаемый запас топлива.
Опять надзорное ведомство во время выявляет недостатки, непонятно только почему хозяйствующие субъекты зная что на дворе отопительный сезон нарушают требования по запасам топлива, не иначе как опять наш известный авось.
Так и есть "авось" пронесет без происшествий и не кто не заметит нехватки топливного запаса. А может по бумагам запас был?