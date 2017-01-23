В Омской области котельные не имеют запасов топлива

Проверка надзорного органа выявила нарушения законодательства в деятельности ООО "Тепловик", сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. Котельные данной организации оказались не обеспечены неснижаемым нормативным запасом топлива: мазут - 138,61 тонны (- 43,45 %); уголь - 110,6 тонны (- 77,34 %).

Даже после вынесения представления мер к устранению нарушения принято не было. По инициативе прокуратуры директор "Тепловика" привлечён к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки).

Прокуратура обратилась в Таврический районный суд с иском, обязывающим организацию обеспечить неснижаемый запас топлива.