В Омской области главу поселения оштрафовали за строительство водопровода

Прокуратура Москаленского района нашла нарушения бюджетного законодательства в деятельности Ильичёвского сельского поселения, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. 25 ноября 2015 года Валентина Лозовая, занимавшая тогда пост главы сельского поселения, заключила муниципальный контракт с ООО "Глобус" на выполнение работ по строительству водопровода в селе Ильичёвка на сумму более 34,6 млн рублей. На тот момент такая сумма в бюджете поселения отсутствовала.

В отношении Лозовой было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.15.10 КоАП РФ (принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утверждённые бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств). Главным управлением финансового контроля по Омской области бывшая чиновница привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.