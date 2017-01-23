В Омской области главу поселения оштрафовали за строительство водопровода
Происшествия  •  23 января 2017, 12:56, последнее обновление 23 января 2017, 13:08  •  печать

В Омской области главу поселения оштрафовали за строительство водопровода

Автор: Василий Епанчинцев

К административной ответственности привлекли бывшего главу сельского поселения Москаленского района.

Прокуратура Москаленского района нашла нарушения бюджетного законодательства в деятельности Ильичёвского сельского поселения, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. 25 ноября 2015 года Валентина Лозовая, занимавшая тогда пост главы сельского поселения, заключила муниципальный контракт с ООО "Глобус" на выполнение работ по строительству водопровода в селе Ильичёвка на сумму более 34,6 млн рублей. На тот момент такая сумма в бюджете поселения отсутствовала.

В отношении Лозовой было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.15.10 КоАП РФ (принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утверждённые бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств). Главным управлением финансового контроля по Омской области бывшая чиновница привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

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r Теги  •  #водопровод #штраф

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