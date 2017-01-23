В Омске поймали рецидивиста, который пытался похитить еду
Происшествия  •  23 января 2017, 12:03, последнее обновление 23 января 2017, 12:05  •  печать

В Омске поймали рецидивиста, который пытался похитить еду

Автор: Вероника Делор

Омич сумел отобрать обратно у неизвестного похищенный пакет с продуктами и портмоне.

В полицию обратился 47-летний мужчина с заявлением о хищении имущества. Сумма ущерба составила 3 тыс. руб. Как рассказал омич, вечером он возвращался домой из магазина. Когда он открывал дверь в подъезд, то поставил пакет с продуктами и портмоне на землю.

В этот момент к нему сзади подбежал неизвестный, похитил вещи и убежал. Однако мужчина не растерялся и бросился вдогонку за вором, после чего повалил на снег и забрал своё имущество обратно. Грабитель тем временем вырвался и скрылся.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого по описанным приметам. На допросе 29-летний рецидивист рассказал, что был пьян, когда решил ограбить омича.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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r Теги  •  #грабеж #продукты

Комментарии

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Виктор Леонов  •  23 января 2017, 12:20

Наверное, недолго успел на свободе погулять. Выпил и обратно пора собираться в места не столь отдаленные.

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