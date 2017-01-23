В ГИБДД рассказали подробности гибели водителя "Лады" на Черлакском тракте

31-летний водитель ВАЗ-2110 от полученных в лобовом столкновении с Toyota травм скончался на месте.

Накануне в трассе Омск - Черлак произошло ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. В районе 19-го километра 31-летний водитель автомобиля "Лада" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota. В результате ДТП пассажир отечественного автомобиля и водитель иномарки были доставлены в больницу. Водитель "Лады" от полученных травм скончался на месте.

Как ранее сообщал "Омск Здесь", ДТП произошло в районе птицефабрики. При лобовом столкновении от машин почти ничего не осталось.