В Омске ночью сгорела подстанция

Накануне ночью в Советском округе Омска загорелась трансформаторная подстанция, сообщает REGIK55 ОМСК. Пожар произошёл между домами № 30А и 32Б по улице Нефтезаводской. Как отметили очевидцы, несколько домов остались без света.

Как сообщили "Омск Здесь" в ГУ МЧС России по Омской области, сигнал о пожаре поступил в 23:29. Возгорание было локализовано в 0:06, полностью огонь потушить удалось в 0:30. На месте работало 10 пожарных, четыре единицы техники и три звена газодымозащитой службы.