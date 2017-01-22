В Омске ночью сгорела подстанция
Происшествия  •  22 января 2017, 10:28, последнее обновление 22 января 2017, 11:56  •  печать

В Омске ночью сгорела подстанция

Автор: Василий Епанчинцев

На улице Нефтезаводской ночью сгорела трансформаторная подстанция.

Накануне ночью в Советском округе Омска загорелась трансформаторная подстанция, сообщает REGIK55 ОМСК. Пожар произошёл между домами № 30А и 32Б по улице Нефтезаводской. Как отметили очевидцы, несколько домов остались без света.

 

Как сообщили "Омск Здесь" в ГУ МЧС России по Омской области, сигнал о пожаре поступил в 23:29. Возгорание было локализовано в 0:06, полностью огонь потушить удалось в 0:30. На месте работало 10 пожарных, четыре единицы техники и три звена  газодымозащитой службы.

В Омске женщина нашла ключи от квартиры соседки и обокрала её

Соцсети: С омского дома, где ведется ремонт, на пешеходов падает профнастил

r Теги  •  #пожар #трансформатор

Комментарии

Добавить свой
Олег Конанов  •  22 января 2017, 13:16

Странно, конечно, но почему электрики не проверяли исправность всех электроприборов. Налицо проф. халатность.

Ответить
Анна Михеева  •  22 января 2017, 11:08

Жители соседних домов натерпелись страха наверное. Скорее всего это был поджог.

Ответить
Последние новости
Матч звёзд КХЛ 2017: Евгений Медведев стал третьим по силе броска  •  сегодня, 00:32  •   5  •  
В Омске священнослужители померялись силами с чиновниками  •  вчера, 23:36  •   3  •  
В Омске почистили дорогу после матерного обращения горожанина  •  вчера, 11:06  •   7  •  
Три новых львёнка показались посетителям Большереченского зоопарка  •  20 января 2017, 18:11  •   5
В Омске изменили режим работы светофора у ТЦ "Континент"  •  20 января 2017, 17:23
Омская редакция "Радио Сибирь" отмечена за профессиональное мастерство  •  20 января 2017, 17:21  •   1
Росювелирторг 240х400
Иети шоу 240х400
Вавилон