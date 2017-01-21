Соцсети: С омского дома, где ведется ремонт, на пешеходов падает профнастил

Как сообщил на условиях анонимности один из посетителей группы "Аварийный Омск" в соцсети "ВКонтакте", ЧП произошло возле дома № 23 А по улице Энтузиастов в Советском округе. "Только что здоровенный профлист сорвался с крыши дома...Дикий грохот заставил подбежать к окну", - поделился впечатлениями автор поста. В доказательство он выложил фотографии, из которых однако неясно, действительно ли листы профнастила сорвались с крыши, или же были проссто уложены поперек пешеходной дорожки. Между тем, небрежное отношение к ремонту домов в Омске не является редкостью. Напомним, как писал "Новый Омск", несколько дней назад к ним обратились жильцы дома № 1 на улице имени 75-й Гвардейской бригады. Строители начали менять на доме кровлю в рамках капремонта, скидывая старые доски на детскую площадку и дорожку. Позже на голову школьника чуть не угодил кусок сброшенного шифера. Старшая по дому назвала произошедшее "случайностью", попросив "не раздувать скандал".
Да положили наверное на дорожку, если бы они падали, то улетели бы подальше немного
У кого то где то метеориты падают, а у нас вот профнастил ) хорошо что без последствий все закончилось
Хорошо, что теперь все тайное сразу становится явным, благодаря бдительным гражданам и социальным сетям.
Сколько можно такое вопиющее наплевательское отношение к жизни и безопасности людей называть случайностью! Это не работа, а настоящий беспредел, когда во двор и на детскую площадку вот так сбрасывают стройматериалы, даже на строительных объектах такие нарушения запрещены, а тут жилой дом. Надеюсь не будут дожидаться какого-нибудь смертельного исхода, чтобы принять меры.
Благо, что сей проф настил не рухнул на голову кому-то. Да и никаких предупреждений, что там ремонт, не видно.