Соцсети: С омского дома, где ведется ремонт, на пешеходов падает профнастил
Происшествия  •  21 января 2017, 16:27, последнее обновление 21 января 2017, 16:34  •  печать

Соцсети: С омского дома, где ведется ремонт, на пешеходов падает профнастил

Автор: Александр Арефьев

Пользователи соцсетей сообщили о произошедшем в Омске ЧП - по словам очевидцев, с крыши многоквартирного дома, на которой велся ремонт, на пешеходную дорожку упал большой лист профнастила. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщил на условиях анонимности один из посетителей группы "Аварийный Омск" в соцсети "ВКонтакте", ЧП произошло возле дома № 23 А по улице Энтузиастов в Советском округе. "Только что здоровенный профлист сорвался с крыши дома...Дикий грохот заставил подбежать к окну", - поделился впечатлениями автор поста. В доказательство он выложил фотографии, из которых однако неясно, действительно ли листы профнастила сорвались с крыши, или же были проссто уложены поперек пешеходной дорожки. Между тем, небрежное отношение к ремонту домов в Омске не является редкостью. Напомним, как писал "Новый Омск", несколько дней назад к ним обратились жильцы дома № 1 на улице имени 75-й Гвардейской бригады. Строители начали менять на доме кровлю в рамках капремонта, скидывая старые доски на детскую площадку и дорожку. Позже на голову школьника чуть не угодил кусок сброшенного шифера. Старшая по дому назвала произошедшее "случайностью", попросив "не раздувать скандал".

 

 

 

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r Теги  •  #капремонт домов #крыша

Комментарии

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Лариса Савельева  •  21 января 2017, 20:31

Да положили наверное на дорожку, если бы они падали, то улетели бы подальше немного

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Таисия Петрова  •  21 января 2017, 19:38

У кого то где то метеориты падают, а у нас вот профнастил ) хорошо что без последствий все закончилось

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Лена Головина  •  21 января 2017, 18:31

Хорошо, что теперь все тайное сразу становится явным, благодаря бдительным гражданам и социальным сетям.

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Marta Rodriguez  •  21 января 2017, 17:43

Сколько можно такое вопиющее наплевательское отношение к жизни и безопасности людей называть случайностью! Это не работа, а настоящий беспредел, когда во двор и на детскую площадку вот так сбрасывают стройматериалы, даже на строительных объектах такие нарушения запрещены, а тут жилой дом. Надеюсь не будут дожидаться какого-нибудь смертельного исхода, чтобы принять меры.

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Таня Шапран  •  21 января 2017, 17:40

Благо, что сей проф настил не рухнул на голову кому-то. Да и никаких предупреждений, что там ремонт, не видно.

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