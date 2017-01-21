Соцсети: С омского дома, где ведется ремонт, на пешеходов падает профнастил

Как сообщил на условиях анонимности один из посетителей группы "Аварийный Омск" в соцсети "ВКонтакте", ЧП произошло возле дома № 23 А по улице Энтузиастов в Советском округе. "Только что здоровенный профлист сорвался с крыши дома...Дикий грохот заставил подбежать к окну", - поделился впечатлениями автор поста. В доказательство он выложил фотографии, из которых однако неясно, действительно ли листы профнастила сорвались с крыши, или же были проссто уложены поперек пешеходной дорожки. Между тем, небрежное отношение к ремонту домов в Омске не является редкостью. Напомним, как писал "Новый Омск", несколько дней назад к ним обратились жильцы дома № 1 на улице имени 75-й Гвардейской бригады. Строители начали менять на доме кровлю в рамках капремонта, скидывая старые доски на детскую площадку и дорожку. Позже на голову школьника чуть не угодил кусок сброшенного шифера. Старшая по дому назвала произошедшее "случайностью", попросив "не раздувать скандал".