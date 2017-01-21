В Омске женщина нашла ключи от квартиры соседки и обокрала её

Полтора года назад жительница Советского округа потеряла ключи от своей квартиры, но решила не менять замки. Как выяснилось, зря. 19 января она пришла домой и обнаружила, что из жилища пропали компьютер, часы и 15 тыс. руб. Омичка написала заявление в полицию, и на место кражи выехали оперативники. Подозреваемая в совершении преступления вскоре была установлена.

- Опрашивая жильцов дома, оперативники выяснили, что этажом выше потерпевшей проживает женщина, ведущая асоциальный образ жизни и злоупотребляющая спиртным, - сообщили в пресс-службе омского УМВД. - Именно к ней и направились сотрудники уголовного розыска. Версия о причастности к краже 28-летнейсоседки потерпевшей оказалась верной. В еёквартире полицейские обнаружили и изъяли похищенные вещи. Имущество возвращено законному владельцу.

Как оказалось, подозреваемая полтора года назад нашла ключи рядом с квартирой потерпевшей и всё это время хранила их у себя. 19 января после очередного застолья у женщины закончились деньги, и она решила обокрасть соседку. Теперь за свои действия ей предстоит ответить перед законом, поскольку по факту кражи было возбуждено уголовное дело. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.