В Омске женщина нашла ключи от квартиры соседки и обокрала её
Происшествия  •  21 января 2017, 11:47, последнее обновление 21 января 2017, 11:50  •  печать

В Омске женщина нашла ключи от квартиры соседки и обокрала её

Автор: Артем Кримин

Сотрудники УМВД возбудили уголовное дело по факту кражи компьютера, часов и денег из квартиры в Советском округе. 

Полтора года назад жительница Советского округа потеряла ключи от своей квартиры, но решила не менять замки. Как выяснилось, зря. 19 января она пришла домой и обнаружила, что из жилища пропали компьютер, часы и 15 тыс. руб. Омичка написала заявление в полицию, и на место кражи выехали оперативники. Подозреваемая в совершении преступления вскоре была установлена.

- Опрашивая жильцов дома, оперативники выяснили, что этажом выше потерпевшей проживает женщина, ведущая асоциальный образ жизни и злоупотребляющая спиртным, - сообщили в пресс-службе омского УМВД. - Именно к ней и направились сотрудники уголовного розыска. Версия о причастности к краже 28-летнейсоседки потерпевшей оказалась верной.  В еёквартире полицейские обнаружили и изъяли похищенные вещи. Имущество возвращено законному владельцу.

Как оказалось, подозреваемая полтора года назад нашла ключи рядом с квартирой потерпевшей  и всё это время хранила их у себя. 19 января после очередного застолья у женщины закончились деньги, и она решила обокрасть соседку. Теперь за свои действия ей предстоит ответить перед законом, поскольку по факту кражи было возбуждено уголовное дело. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. 

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r Теги  •  #кража #полиция #преступление #Советский округ #УМВД

Комментарии

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Юлия Скиба  •  21 января 2017, 13:33

Не растерялась дамочка. Как только она сообразила от чьей квартиры ключи? Объявление что ли висело?

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Виктор Леонов  •  21 января 2017, 12:05

Ключи, конечно, нужно было поменять. Это повезло еще, что так легко нашли воровку.

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