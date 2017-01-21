В Омске женщина нашла ключи от квартиры соседки и обокрала её

Полтора года назад жительница Советского округа потеряла ключи от своей квартиры, но решила не менять замки. Как выяснилось, зря. 19 января она пришла домой и обнаружила, что из жилища пропали компьютер, часы и 15 тыс. руб. Омичка написала заявление в полицию, и на место кражи выехали оперативники. Подозреваемая в совершении преступления вскоре была установлена.
- Опрашивая жильцов дома, оперативники выяснили, что этажом выше потерпевшей проживает женщина, ведущая асоциальный образ жизни и злоупотребляющая спиртным, - сообщили в пресс-службе омского УМВД. - Именно к ней и направились сотрудники уголовного розыска. Версия о причастности к краже 28-летнейсоседки потерпевшей оказалась верной. В еёквартире полицейские обнаружили и изъяли похищенные вещи. Имущество возвращено законному владельцу.
Как оказалось, подозреваемая полтора года назад нашла ключи рядом с квартирой потерпевшей и всё это время хранила их у себя. 19 января после очередного застолья у женщины закончились деньги, и она решила обокрасть соседку. Теперь за свои действия ей предстоит ответить перед законом, поскольку по факту кражи было возбуждено уголовное дело. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Не растерялась дамочка. Как только она сообразила от чьей квартиры ключи? Объявление что ли висело?
Ключи, конечно, нужно было поменять. Это повезло еще, что так легко нашли воровку.