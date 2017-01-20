Студент омского колледжа украл с карты соседа по общежитию 31 тыс. рублей
Происшествия  •  20 января 2017, 15:15, последнее обновление 20 января 2017, 15:15  •  печать

Студент омского колледжа украл с карты соседа по общежитию 31 тыс. рублей

Автор: Василий Епанчинцев

С карты 19-летнего жителя Одесского района пропало 31 200 рублей.

Студент одного из омских колледжей обратился в полицию, когда обнаружил пропажу со своего банкового счёта 31 200 рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Правоохранительным органам удалось установить, что к совершению преступления причастен сосед потерпевшего по общежитию.

20-летний парень в декабре воспользовался тем, что его приятель крепко спит. Через чужой планшет он перевёл пятью транзакциями 31 200 рублей, стерев сообщения о проведении операции.

Возбуждены уголовные дела по пяти эпизодам по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Вору грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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r Теги  •  #банковская карта #кража #личный счет #студент

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