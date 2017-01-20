Омич украл с кладбища ограду, чтобы продать

В Таврическом районе задержали 31-летнего омича, который подозревается в совершении кражи и мошенничества, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Он взял у 60-летней жительницы села Луговое 21 тыс. рублей за установку памятника на могиле её покойного мужа. Однако в течение трёх недель работу не сделал, а деньги потратил.

В ходе следствия выяснилось, что этот мужчина также причастен к краже ограды с могилы супруга 65-летней жительницы Таврического района. Мошенник потратил 29 тыс. рублей, полученные за изготовление аналогичной ограды, и решил выкопать ограждение, которое он установил ранее на другой могиле. Позже он намеревался установить эту ограду на месте захоронения, указанном заказчиком.

Ведётся следствие.