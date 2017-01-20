Омич нашёл на улице почти 1000 патронов

Вчера, 19 января, в дежурную часть полиции сотрудники Росгвардии доставили 35-летнего горожанина, который рассказал, что нашёл на улице полиэтиленовый пакет, в котором находились патроны разного калибра.

Дознаватели осмотрели место происшествия и опросили заявителя, после чего выяснили, что мужчина возвращался домой около 14:00. В районе железнодорожного вала на улице Полторацкого он увидел пакет, в который из любопытства заглянул, и обнаружил в нём боеприпасы.

По предварительному заключению криминалистов, в общей сложности было найдено 979 штук боевых и холостых патронов к огнестрельному оружию. В настоящее время проводится доследственная проверка.