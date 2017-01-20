В омском сквере Молодожёнов на девушку напал "Квазимодо"
Происшествия  •  20 января 2017, 08:18, последнее обновление 20 января 2017, 08:21  •  печать

В омском сквере Молодожёнов на девушку напал "Квазимодо"

Автор: Василий Епанчинцев

Нападение произошло поздно вечером в Советском округе.

Накануне вечером в сквере Молодожёнов в Советском округе на девушку напал мужчина невысокого роста с изуродованным лицом, сообщает "ЧП Омск". Свидетели утверждают, что нападавший был одет в тёмную куртку с капюшоном. После того, как девушка позвала на помощь, "Квазимодо", как хулигана окрестили пользователи социальных сетей, посмешил скрыться.

 

В комментариях омичи отмечают, что нападавший был слишком мал ростом для насильника, и удивляются тому, что так поздно девушка делала в плохо освещённом сквере одна.

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r Теги  •  #нападение #сквер #Советский округ

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