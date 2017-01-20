В омском сквере Молодожёнов на девушку напал "Квазимодо"

Накануне вечером в сквере Молодожёнов в Советском округе на девушку напал мужчина невысокого роста с изуродованным лицом, сообщает "ЧП Омск". Свидетели утверждают, что нападавший был одет в тёмную куртку с капюшоном. После того, как девушка позвала на помощь, "Квазимодо", как хулигана окрестили пользователи социальных сетей, посмешил скрыться.

В комментариях омичи отмечают, что нападавший был слишком мал ростом для насильника, и удивляются тому, что так поздно девушка делала в плохо освещённом сквере одна.