В Омской области не платили работникам строительной компании

Надзорный орган выявил факт невыплаты зарплаты 32 работникам ЗАО "Сибирская дорожно-строительная компания", сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. Сумма задолженности составила более 1,5 млн рублей.

В целях устранения нарушений трудового законодательства прокурор Омского района внёс директору предприятия Александру Скрипкину представление, а также вынес постановление о возбуждении в отношении него дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). К дисциплинарной ответственности привлечены четыре должностных лица организации, а директору назначен административный штраф в размере 4 тыс. рублей. Также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы).

После вмешательства прокуратуры долги по зарплате были погашены в полном объёме.