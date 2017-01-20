В Омской области не платили работникам строительной компании
Происшествия  •  20 января 2017, 07:51, последнее обновление 20 января 2017, 07:53  •  печать

В Омской области не платили работникам строительной компании

Автор: Василий Епанчинцев

После вмешательства прокуратуры с работниками ЗАО "Сибирская дорожно-строительная компания" рассчитались.

Надзорный орган выявил факт невыплаты зарплаты 32 работникам ЗАО "Сибирская дорожно-строительная компания", сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. Сумма задолженности составила более 1,5 млн рублей.

В целях устранения нарушений трудового законодательства прокурор Омского района внёс директору предприятия Александру Скрипкину представление, а также вынес постановление о возбуждении в отношении него дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). К дисциплинарной ответственности привлечены четыре должностных лица организации, а директору назначен административный штраф в размере 4 тыс. рублей. Также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы).

После вмешательства прокуратуры долги по зарплате были погашены в полном объёме.

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r Теги  •  #долг #зарплата

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