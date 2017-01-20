В Омске будут судить попавшегося на взятке таможенника
Происшествия  •  20 января 2017, 07:16, последнее обновление 20 января 2017, 07:20  •  печать

В Омске будут судить попавшегося на взятке таможенника

Автор: Василий Епанчинцев

Омский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя начальника отдела тылового обеспечения Омской таможни.

В Первомайский районный суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя начальника отдела тылового обеспечения Омской таможни, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 158 УК РФ (кража), ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, таможенник в марте прошлого года похитил из гаража казённый дизельный двигатель. Также дважды он получал взятки деньгами и услугами (техобслуживание, мойка личного автомобиля, приобретение тележки для перевозки грузов) на общую сумму 20 770 руб. от индивидуального предпринимателя за победу на аукционах на право заключения госконтрактов с Омской таможней.

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r Теги  •  #взятка #таможня

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