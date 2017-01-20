В Омске будут судить попавшегося на взятке таможенника

В Первомайский районный суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя начальника отдела тылового обеспечения Омской таможни, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 158 УК РФ (кража), ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, таможенник в марте прошлого года похитил из гаража казённый дизельный двигатель. Также дважды он получал взятки деньгами и услугами (техобслуживание, мойка личного автомобиля, приобретение тележки для перевозки грузов) на общую сумму 20 770 руб. от индивидуального предпринимателя за победу на аукционах на право заключения госконтрактов с Омской таможней.