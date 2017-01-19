Семья по дороге к купели не заметила загоревшийся на ходу автомобиль
Происшествия  •  19 января 2017, 20:24, последнее обновление 19 января 2017, 22:19  •  печать

Семья по дороге к купели не заметила загоревшийся на ходу автомобиль

Автор: Валерия Шимановская

Три человека могли серьёзно пострадать из-за своей невнимательности. Легковой автомобиль, на котором они ехали, загорелся во время движения.

Инцидент произошёл сегодня, 19 января, на Черлакском тракте. Автомобиль Opel ехал по дороге в сторону Ачаирского монастыря, оставляя за собой след из плотного чёрного дыма. Неисправный автомобиль заметили инспекторы ДПС, которые дежурили вблизи мест крещенских купаний. Автоинспекторы подали водителю сигнал об остановке, и семья, в том числе 6-летний ребёнок, покинули легковушку. Через пару минут машина уже была охвачена пламенем.

Автоинспекторы вызвали пожарную службу, ограничили движение и стали самостоятельно тушить машину. Прибывшие сотрудники МЧС полностью ликвидировали огонь.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неполадка электропроводки. Автомобиль восстановлению не подлежит, но главное - никто из людей не пострадал.

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r Теги  •  #автомобиль #пожар #фото #Черлакский тракт

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