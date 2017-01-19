В Омске у сотрудника УФСИН украли документы и мобильный телефон
Происшествия  •  19 января 2017, 17:20, последнее обновление 19 января 2017, 17:23  •  печать

В Омске у сотрудника УФСИН украли документы и мобильный телефон

Автор: Вероника Делор

Неизвестные вскрыли машину сотрудника силовых структур и похитили из неё вещи.

Вчера, 18 января, около 8:00 в полицию Кировского округа обратился 32-летний сотрудник омского УФСИН, сообщает "Ом.1". Мужчина рассказал, что час назад неизвестные вскрыли его автомобиль Nissan, припаркованный рядом с домом, в котором он живёт. Из машины были украдены мобильный телефон и сумка с документами, пропажа которой сильно обеспокоила омича.

Сумма ущерба составила 5 тыс. руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящее время полицейские ведут поиски подозреваемых. Отметим, неизвестно, было ли в украденной сумке служебное удостоверение.

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r Теги  •  #Nissan #кража из автомобиля #уголовное дело

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