В Омске у сотрудника УФСИН украли документы и мобильный телефон

Вчера, 18 января, около 8:00 в полицию Кировского округа обратился 32-летний сотрудник омского УФСИН, сообщает "Ом.1". Мужчина рассказал, что час назад неизвестные вскрыли его автомобиль Nissan, припаркованный рядом с домом, в котором он живёт. Из машины были украдены мобильный телефон и сумка с документами, пропажа которой сильно обеспокоила омича.

Сумма ущерба составила 5 тыс. руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящее время полицейские ведут поиски подозреваемых. Отметим, неизвестно, было ли в украденной сумке служебное удостоверение.