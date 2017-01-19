Омичка заперлась в "Лексусе" от полицейских и потеряла сознание
Происшествия  •  19 января 2017, 16:26  •  печать

Омичка заперлась в "Лексусе" от полицейских и потеряла сознание

Автор: Вероника Делор

28-летняя омичка чуть не устроила ДТП на Маршала Жукова.

Вчера, 18 января, около 22:00 в Госавтоинспекцию сообщили, что на улице Маршала Жукова перед пересечением с улицей Красных Зорь на дороге стоит автомобиль Lexus, создающий помеху для движения других транспортных средств. Прибыв на место, сотрудники ДПС обнаружили указанную машину, внутри которой находилась женщина в бессознательном состоянии.

В автомобиле громко звучала музыка, двери салона оказались заблокированы, а сама омичка никак не реагировала на сотрудников ГИБДД. Кроме того, транспортное средство начало двигаться, смещаясь на "встречку". Однако проехав несколько метров, Lexus врезался в сугроб и остановился.

Спустя час женщина пришла в сознание и разблокировала двери автомобиля. В ходе предварительной проверки, полиция установила, что за рулём находилась 28-летняя омичка, у которой временно забрали права и доставили в медучреждение, чтобы определить, была ли она пьяна. В настоящий момент проводится дальнейшая проверка.

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r Теги  •  #Lexus #авария #дороги #ДТП #проверка

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