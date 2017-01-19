Омич спрятал грузовик и получил 360 часов обязательных работ
Происшествия  •  19 января 2017, 13:15  •  печать

Омич спрятал грузовик и получил 360 часов обязательных работ

Автор: Вероника Делор

Житель Омской области заложил в банке автомобиль, а потом попытался спрятать его от судебных приставов. 

Три года назад живущий в Омском районе 48-летний Сергей В. взял кредит в ПАО "Сбербанк России" в размере 2,5 млн рублей. Мужчина планировал потратить деньги на покупку фуры, чтобы заняться предпринимательской деятельностью.

Однако бизнес не задался, поэтому мужчина в скором времени перестал платить за кредит, отклонив предложение банка об отсрочке. Тогда его работники подали в суд с требованием взыскать заложенное имущество: автомобиль Volvo и полуприцеп Schmitz.

Служебный пристав выехал описать имущество домой к должнику, но автотехники там не оказалось: омич скрыл местонахождение транспортного средства, вопреки требованиям суда. В итоге на неплательщика трижды заводили административное дело по статье "Нарушение законодательства об исполнительном производстве", после чего было возбуждено уголовное дело по статье "Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности".

Суд обязал мужчину отработать 360 часов обязательных работ. После этого омич наконец передал заложенное имущество судебным приставам.

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r Теги  •  #административное дело #кредит #неплательщик #обязательные работы #уголовное дело

Комментарии

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Lena kz  •  19 января 2017, 13:32

Интересно, почему наказанием стали именно 360 часов обязательных работ?

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