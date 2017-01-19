В Омске водитель Kia Rio сбил 14-летнего школьника на пешеходном переходе

Омский подросток пострадал в ДТП на проспекте Мира.

Вчера, 18 января, около 14:00 в дежурную часть ГИБДД сообщили о ДТП на проспекте Мира. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и скорая помощь.

Госавтоинспекторы установили, что 22-летний водитель автомобиля Kia Rio, двигаясь по проспекту Мира со стороны улицы Химиков, совершал поворот направо на улицу Лукашевича и допустил наезд на пешехода в районе дома № 4. 14-летний подросток в это время переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному в районе дома № 4 по улице Лукашевича.

В результате ДТП школьник доставлен в больницу. По факту случившегося полицейскими проводится проверка.